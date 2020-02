V Bratislave začnú od soboty opäť premávať električky do Dúbravky

Bratislava 17. februára (TASR) – V Bratislave začnú od soboty 22. februára premávať električky po zrekonštruovanej časti Karlovesko-dúbravskej radiály až do mestskej časti Dúbravka. Sprevádzkovaním úseku Kútiky – Záluhy sa ukončí druhá etapa modernizácie tejto trate. TASR o tom informoval Dopravný podnik Bratislava (DPB). Spusteniu premávky električiek do Dúbravky doteraz bránil spor so zástupcami vlastníkov pozemkov pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace.



Doprava sľubuje, že cestujúcich električkou do Dúbravky čaká skrátenie jazdných časov, vyššia miera komfortu a lepšia bezbariérovosť i informovanosť. "DPB predĺži od 22. februára trasu linky 4 až po konečnú Pri kríži. Vďaka spusteniu premávky električiek zároveň príde k ukončeniu premávky linky náhradnej dopravy X5," uviedol dopravný podnik.



Cestujúci v Dúbravke budú mať k dispozícii spojenie s centrom mesta a významnými prestupnými uzlami každé štyri minúty v špičke, každých päť minút mimo špičky a každých 7,5 minúty počas víkendov. Na linke 4 bude zároveň minimálne každý druhý spoj zabezpečený novými nízkopodlažnými električkami.



"Zmodernizované časti radiály po úplnom dokončení prinesú úžitok všetkým dotknutým obyvateľom vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením. Zastávky v Karlovej Vsi a Dúbravke sú tiež prvými, na ktorých bol umiestnený nový estetický a kvalitný mestský mobiliár," priblížil DPB.



Električky od 19. decembra 2019 premávajú zatiaľ po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi. V rámci stavebných prác sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Spor so zástupcami vlastníkov pozemkov pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace - doteraz bránil spusteniu premávky električiek až do Dúbravky. Mestu sa však po dvoch neodkladných opatreniach súdu podarilo dostať do elektrickej stanice a zrealizovať v nej nevyhnutné úpravy.



Od začiatku mája je naplánovaná najťažšia etapa modernizácie karloveskej radiály, ktorá má trvať do septembra 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. V rámci nej bude okrem iného vybudovaný prestupný uzol Molecova.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála.