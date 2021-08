V Bratislave začnú s čiastočnou rekonštrukciou Račianskeho mýta

Bratislava 8. augusta (TASR) - Rozšírené nástupiská a ostrovčeky, bezbariérový prístup i nové prístrešky, jeden z najfrekventovanejších prestupných uzlov v Bratislave - Račianske mýto sa má vďaka tomu stať bezpečnejším a komfortnejším pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Deklaruje to bratislavský magistrát a Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorí od utorka (10. 8.) spúšťajú jeho čiastočnú rekonštrukciu. Práce sa zrealizujú počas premávky MHD aj automobilovej dopravy. DPB ich rozdelil na dve etapy. Hotové by mali byť koncom letných prázdnin.



V rámci rekonštrukcie Račianskeho mýta budú rozšírené nástupiská na električkových zastávkach zhruba o polovicu oproti súčasnosti a nástupné hrany budú zvýšené, vďaka čomu zdravotne znevýhodnení cestujúci získajú možnosť bezbariérového nástupu do nízkopodlažných vozidiel a výstupu z nich.



"Zastávky budú nanovo vydláždené, doplnené ekologickým prístreškom so solárnym panelom a novým modulárnym označníkom. Ostrovček pre peších, ktorí smerujú na Šancovú ulicu, sa zväčší takmer dvojnásobne, pričom sa znovu obnoví pravé odbočenie zo Šancovej na Račiansku ulicu," avizuje mesto s DPB. Zmenou prejde aj ostrovček na križovatke ulíc Radlinského a Legionárska. Počas rekonštrukcie sa tiež debarierizujú priechody pre chodcov v úseku od Radlinského cez Legionársku, Šancovú až po Račiansku ulicu. Križovatky budú vybavené novými semaformi.



"Dôležitý dopravný uzol Račianske mýto bol dlhodobo v zlom stave a som rada, že už pristupujeme k jeho čiastočnej rekonštrukcii. Táto úprava prináša dočasné riešenie, vďaka ktorému sa v krátkom čase stane Račianske mýto bezpečnejšie, komfortnejšie a bezbariérové pre chodcov a pre vodičov sa obnoví pravé odbočenie zo Šancovej ulice na Račiansku," povedala bratislavská viceprimátorka Tatiana Kratochvílová.



Jedna z najvyťaženejších križovatiek v Bratislave bola podľa predsedu Predstavenstva DPB Martina Rybanského dlhodobo zanedbávaná a jej súčasný stav bol aj z hľadiska verejnej dopravy neakceptovateľný. "Po preverení všetkých možností sme sa preto v spolupráci s magistrátom pustili do okamžitej rekonštrukcie nástupíšť a ostrovčekov pre chodcov. Verím, že cestujúci ocenia bezpečne upravené zastávky a logicky vyriešené prvky verejného priestoru, vďaka ktorým križovatka zvládne aj väčší nápor cestujúcich než doteraz," podotkol.



Práce sa zrealizujú počas premávky MHD aj automobilovej dopravy. DPB ich rozdelil na dve etapy, pričom v prvej sa zrealizuje rekonštrukcia polovice oboch nástupísk smerom bližšie do centra, v druhej etape obnova opačnej strany nástupných ostrovčekov bližšie do Rače.



Električky budú v čase rekonštrukcie zastavovať na sprístupnených častiach nástupísk. K výluke príde len počas víkendov, a to 21. až 22. augusta a 28. až 29. augusta. V tomto čase zabezpečí dopravca náhradnú autobusovú linku X3, ktorá bude premávať v úseku od zastávky Blumentál po zastávku Vozovňa Krasňany.