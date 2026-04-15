V Bratislave začnú spúšťať fontány, prvá bude v piatok fontána Družba
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - V Bratislave začnú od piatka (17. 4.) so spúšťaním mestských fontán. Ako prvá bude spustená fontána Družba na Námestí slobody. V priebehu budúceho týždňa by mali byť spustené ďalšie fontány v Starom Meste, následne aj tie v ďalších mestských častiach. TASR o tom informovali z mestskej organizácie Marianum, ktorá spravuje fontány.
„Voda neodmysliteľne patrí k slnečným a teplým mesiacom roka, rovnako ako živé fontány patria k Bratislave. Teší nás, že sa čoskoro budú môcť z ich krásy opäť naplno tešiť všetci obyvatelia aj návštevníci mesta,“ skonštatoval riaditeľ organizácie Robert Kováč.
Sezónu otvorí v piatok o 14.00 h fontána Družba na Námestí slobody. Počas budúceho týždňa budú postupne spustené aj zvyšné fontány Starého Mesta, a to Maximiliánova (Rolandova) fontána na Hlavnom námestí, Ganymedova fontána a fontána Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom námestí, fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí, Fontána Radosť zo života v záhrade Grasalkovičovho paláca a fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí. V priebehu ďalších dní postupne spustia aj fontány jednotlivých mestských častí.
Novinkou v zozname fontán je obnovená fontána Svetový poštár na Poštovej ulici. Vinou vandalov bola posledné roky nefunkčná, vlani v decembri ju však kompletne zrekonštruovali.
Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislava spravuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a dva vojnové cintoríny, rovnako tak 65 vojnových pomníkov a pamätníkov a 130 umeleckých diel vo verejnom priestore. Stará sa tiež o prevádzku 69 mestských vodných prvkov - 44 fontán, 15 pitných fontánok, ôsmich rozprašovačov a troch studní, ale tiež o zeleň vo verejnom priestore a vybrané pamiatkové objekty. Je členom Asociácie významných cintorínov v Európe, The Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE).
