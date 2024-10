V Bratislave zadržali tri osoby spojené s trestnou činnosťou

Bratislava 23. októbra (TASR) - Polícii v Bratislave sa v utorok (22. 10.) podarilo zadržať tri osoby v súvislosti s trestnou činnosťou spáchanou v Rakúsku i na Slovensku. Jedna z nich bola eskortovaná do výkonu trestu, ďalšie dve do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Pri obchodnom dome na Vajnorskej ulici zastavila polícia dve podozrivé vozidlá. Ich zastavenie súviselo s krádežou nafukovacieho člna s lodným prívesom, ku ktorej došlo 20. októbra v obci Bruckneudorf v Rakúsku. Ten mal byť následne prevezený na územie Slovenska, do Bratislavy. Vodičom prvého vozidla bol 50-ročný muž, druhé šoférovala 40-ročná žena, pričom v aute bol aj 36-ročný spolujazdec.



"Policajti na mieste zistili, že 40-ročná žena prechádza pozitívnou lustráciou na 13 skutkov k majetkovej a drogovej trestnej činnosti, 36-ročný muž má na seba právoplatne vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu Mestským súdom Bratislava I, do ktorého bol hliadkou eskortovaný," priblížila Šimková s tým, že 50-ročný muž dobrovoľne vydal plastové vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky a vrecko s obsahom zelenej sušenej rastliny.



Polícia zároveň zistila, že 50-ročný muž a 40-ročná žena javia známky požitia omamných a psychotropných látok. Výsledkom následného testu bola pozitivita na amfetamín, metamfetamín a THC. Obaja boli najprv eskortovaní do jednej z bratislavských nemocníc, laboratórny odber potvrdil prítomnosť všetkých omamných látok z orientačného testu plus MDMA - extázu. Následne obaja skončili v cele policajného zaistenia.