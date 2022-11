V Bratislave zastupiteľstvá väčšiny malých MČ ovládli nezávislí

Bratislava 3. novembra (TASR) – Miestne zastupiteľstvá malých mestských častí (MČ) v Bratislave ovládli v októbrových spojených samosprávnych voľbách prevažne nezávislí kandidáti na poslancov. Výnimkou sú mestské časti Záhorská Bystrica a Lamač. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.



Mestské časti Vajnory a Devín sú samosprávami, kde by mali v nasledujúcom volebnom období sedieť v miestnom poslaneckom zbore len nezávislí poslanci, pričom aj budúci starostovia kandidovali ako nezávislí. Vo Vajnoroch post starostu obájil Michal Vlček, do zastupiteľstva sa dostalo deväť nezávislých kandidátov. Novou starostkou Devína sa stala Jana Jakubkovič, ktorá bude viesť sedemčlenný poslanecký zbor s nezávislými kandidátmi.



Mestské časti Jarovce a Rusovce sú samosprávami, kde sa do miestneho zastupiteľstva prebojovali prevažne nezávislí kandidáti a rovnako budúci starostovia kandidovali ako nezávislí. V Jarovciach obhájil svoj post Jozef Uhler, ktorý nemal protikandidáta. Do sedemčlenného miestneho zastupiteľstva boli zvolení šiesti nezávislí kandidáti a jeden kandidát KDH. Novozvoleným starostom Rusoviec je Radovan Jenčík. Viesť bude deväťčlenné miestne zastupiteľstvo, ktoré má tvoriť osem nezávislých kandidátov a jeden kandidát koalície Team Bratislava a PS.



Výhradne nezávislí kandidáti sa dostali aj do sedemmiestneho zastupiteľstva v Čunove. Starostovský post v tejto mestskej časti obhájila Gabriela Ferenčáková, ktorá kandidovala za Stranu obcí a miest – SOM Slovensko.



V Záhorskej Bystrici si obyvatelia opätovne zvolili za starostu Jozefa Krúpu, ktorý post obhajoval ako kandidát Strany obcí a miest – SOM Slovensko. Do deväťčlenného miestneho zastupiteľstva sa prebojovalo osem kandidátov za rovnakú stranu, jednu úspešnú kandidátku nominovala strana Za ľudí.



V Lamači v boji o starostovské kreslo zvíťazil Igor Polakovič, kandidát koalície Team Bratislava, PS a SaS. Za rovnakú trojkoalíciu sa do sedemmiestneho zastupiteľstva dostalo päť kandidátov. Jeden kandidát bude zastupovať Stranu obcí a miest Slovenska, jedna kandidátka je nezávislá.