V Bratislave zaznamenali najvyššiu volebnú účasť v Čunove

Bratislava 2. marca (TASR) - Najvyššiu volebnú účasť v sobotných (29. 2.) voľbách do Národnej rady SR v bratislavských mestských častiach zaznamenali v Čunove. Odhlasovalo 1096 z 1230 zapísaných voličov, účasť tak dosiahla 89,10 percenta. Vyplýva to z definitívnych výsledkov parlamentných volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



I ďalšie malé samosprávy na území hlavného mesta dosiahli vysokú volebnú účasť, zo siedmich malých mestských častí len vo Vajnoroch a Lamači nebola účasť nad 80 percent. Za Čunovom nasledujú susedné Jarovce (83,01 percenta), tretiu najvyššiu účasť zaznamenali v Záhorskej Bystrici (81,74 percenta).



Zo štyroch najväčších mestských častí sa najvyššou účasťou v sobotných voľbách môže pochváliť Staré Mesto, ktoré dosiahlo 78,75 percenta. Bola to zároveň najvyššia účasť v rámci okresov na Slovensku. V Novom Meste dosiahli 77,02-percentnú účasť, v Ružinove prišlo voliť 75,69 percenta zapísaných voličov. Len v Petržalke sa volebná účasť nedostala cez 65 percent (64,99 percenta). Bola to vôbec najnižšia účasť v rámci Bratislavy.



Okrem Petržalky sa nad 70 percent v rámci účasti nedostali Podunajské Biskupice (69,91 percenta) a Vrakuňa (68,17 percenta).



V celej Bratislave dosiahla účasť 72,65 percenta, bola teda vyššia ako celoslovenský priemer (65,8 percenta).