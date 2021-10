V Bratislave zaznamenali nárast vlámaní do bytov bez použitia násilia

Bratislava 13. októbra (TASR) – Bratislavskí policajti zaznamenali nárast krádeží vlámaním do bytov bez zjavného použitia násilia. Od polovice júla evidujú 20 takýchto prípadov. Upozornil na to bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Za obdobie od polovice mesiaca júl 2021 až k dnešnému dňu evidujeme na území Bratislavy viac ako 20 takýchto skutkov, pri ktorých došlo k prekonaniu uzamykacieho mechanizmu vstupných dverí do bytov nezisteným spôsobom," spresnil s tým, že vo väčšine prípadov išlo o bezpečnostné dvere s bezpečnostnými vložkami aj vyšších tried s tzv. jamkovými kľúčmi.



K posledným dvom prípadom došlo v priebehu uplynulého víkendu vo štvrtom bratislavskom okrese. Páchateľ takto odcudzil šperky zo žltého kovu. Tiež viacero kusov retiazok zo zlata, ako aj rôznych šperkov. "Vyšetrovaním týchto prípadov sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV," doplnil hovorca.