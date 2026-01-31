< sekcia Regióny
V Bratislave zhoreli v noci 2 autá, škodu odhadujú na vyše 50.000 eur
Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci, za čo páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na štyri roky.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - V piatok (30. 1.) v noci zhoreli na Elektrárenskej ulici v Bratislave dve osobné autá. Výška spôsobenej škody sa predbežne odhaduje na viac ako 50.000 eur. Zisťovateľ príčin vzniku požiaru nevylúčil cudzie zavinenie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Včera (30. 1.) krátko pred polnocou boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III vyslaní k požiaru na Elektrárenskú ulicu, kde malo horieť niekoľko zaparkovaných motorových vozidiel. Na miesto sa dostavili spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ priblížila Bartošová.
