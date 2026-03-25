Streda 25. marec 2026
V Bratislave, Žiline a Košiciach sa konajú študentské protesty

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Poukazujú napríklad na úvahy o zrušení možnosti korešpondenčnej voľby zo zahraničia.

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - V Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach sa v stredu večer konajú študentské protesty s názvom „Zvoníme na poplach!“. Iniciátormi protestov sú platformy Študentský protest, Študentstvo za Otvorenú Kultúru! a Študentská klubovňa v Žiline.

Chceme ukázať pretrvávajúcu silu a odhodlanie brániť naše životy v tejto krajine pred normalizáciou a ťahaním Slovenska do sféry vplyvu Ruska,“ zdôvodňujú organizátori.

Poukazujú napríklad na úvahy o zrušení možnosti korešpondenčnej voľby zo zahraničia. Apelujú na riešenie bytovej krízy, zelenej politiky, nedostatku učiteľov alebo odchodov mladých do zahraničia. „Chaos, ktorý žijeme, sústavne spochybňované fakty, fabrikované škandály a hľadanie verejného nepriateľa je prostredie, v ktorom prekvitá fašizmus. A to sme ešte len rok a pol pred voľbami,“ vyhlásili organizátori.
