V Bratislave, Žiline a Košiciach vystavia makety dronov Shahed-136
V Bratislave bude výstava makiet dronov v mierke 1:1 vizuálnou súčasťou Koncertu pre Ukrajinu, ktorý bude v nedeľu (22. 2.) večer na Hlavnom námestí. Výstava potrvá do stredy (25. 2.).
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - V Bratislave, Žiline a Košiciach vystavia makety dronov Shahed-136, ktoré Rusko používa pri útokoch na Ukrajinu. Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu si ich inštaláciou pripomenú štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu. V slovenských mestách bude výstava od 22. do 26. februára. Makety vystavia zároveň v 17 českých mestách.
„V roku 2025 sme v 15 slovenských mestách vystavovali zničenú sanitku Oksana, ktorú zasiahol ruský dron. Teraz chceme ukázať ľuďom na Slovensku zbraň, ktorou Rusko ničí Ukrajinu, a pripomenúť všetkým, že ak padne Ukrajina, aj naša krajina môže byť ďalším cieľom,“ skonštatoval riaditeľ nadácie Fedor Blaščák.
Dron Shahed-136 má dĺžku 3,5 metra a rozpätie krídel 2,5 metra. Ide o riadenú lietajúcu bombu s hlavicou s hmotnosťou 40-50 kilogramov, určenou na ničenie elektrární, trafostaníc, teplární a obytných budov. S prídavnými nádržami má dolet 2500 kilometrov.
V Košiciach a v Žiline budú výstavy inštalované v pondelok (23. 2. ) a potrvajú do štvrtka (26. 2.). Pri maketách sa majú zároveň 24. februára konať spontánne spomienkové akcie.
