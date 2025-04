V Bratislave zistili 19 z 28 druhov netopierov žijúcich v SR

Bratislava 19. apríla (TASR) - V Mestských lesov v Bratislave zistili, počas doterajšieho viac ako 30-ročného výskumu, 19 z 28 druhov netopierov, ktoré na Slovensku žijú. Na to, že územie lesoparku je malé a nie sú tu žiadne jaskyne či podzemné priestory, ide o veľký počet. Pre TASR to uviedol Michal Noga z bratislavských mestských lesov.



„Nájdeme tu predovšetkým lesné druhy, vzácnejšie i celkom bežné. Žijú tu i naše najmenšie druhy - večernice malé alebo netopiere fúzaté. A stretneme tu i druhý najväčší druh u nás - netopiera obyčajného,“ priblížil Noga.



Počas uplynulej zimy zaznamenali hibernáciu, teda zimovanie piatich druhov a 24 jedincov. Najpočetnejšie boli, ako každú zimu, podkováre malé, ktoré sú aj najnápadnejšie, prekvapil však i vyšší počet uchaní čiernych. Počet druhov i jedincov podľa mestskej organizácie odzrkadľuje to, že toto podzemie má pre netopiere len okrajový význam, napriek tomu je pre nich každá lokalita dôležitá. Snahou je preto ich ochrana pred zánikom alebo zvýšeným vyrušovaním. Všetky druhy netopierov sú pritom chránené.



Netopiere svoj úkryt nachádzajú takmer všade. „Nech stojíte v centre Bratislavy, alebo na brehu Dunaja či v mestských lesoch, môžete si byť istí, že v kilometrovej vzdialenosti od vás je nejaký netopier ukrytý,“ podotkol Noga.



Mnohé druhy využívajú štrbinové úkryty, najčastejšie na fasádach budov, pod dreveným obložením či medzi panelmi. Časť druhov využíva podkrovia, niektoré žijú v stromových dutinách. Niektoré druhy je možné nájsť v podzemných priestoroch, teda v štôlňach, jaskyniach a pivniciach. Väčšina druhov na území mestských lesov osídľuje iné priestory v letnom období a iné v zime.



Všetky druhy na tomto území sú hmyzožravé, avšak nájdu sa aj rozdiely. Väčšie druhy, napríklad netopier obyčajný alebo raniak hrdzavý, bežne lovia i hmyz veľkosti chrústov či bystrušiek, menšie druhy uprednostnia menšie nočné motýle, prípadne komáre. A sú tiež druhy, ktoré sa špecializujú na zber hmyzu a pavúkov z povrchu listov. „Netopiere sú pre ekosystém rovnako dôležité ako ten komár či pavúk, ktorého ulovia,“ pripomenul Noga.



Hoci sú netopiere výlučné nočné živočíchy, je možné ich pozorovať aj voľným okom. Za súmraku sa takmer všade, najmä na okrajoch lesov, v záhradách či parkoch, objavia večernice malé, občas je možné aj vyššie na oblohe vidieť skoro dvojnásobne väčšie raniaky hrdzavé.



Inak ako voľným okom sa netopiere pozorovať veľmi nedajú, ich rýchle a prudké zmeny smeru takmer vylučujú ich pozorovania ďalekohľadom. Keď sa zotmie, je možné si pomôcť silnou baterkou. Ak ju človek namieri nad vodnú hladinu rybníka či rieky, môže zazrieť nízko nad vodou poletujúceho netopiera, najčastejšie pôjde o loviaceho netopiera vodného. A hoci ich v noci nie je dobre vidieť, je možné ich počuť.