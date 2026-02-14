< sekcia Regióny
V Bratislave zneli legendárne hity skupiny Beatles
Keď prierez celej tvorby Beatles, tak pekne od začiatku, povedala si štvorica a začala skladbou I Saw Her Standing Here.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Legendárne hity skupiny Beatles zneli v piatok (13. 2.) večer v bratislavskej Peugeot aréne. Do slovenskej metropoly ich doviezla známa britská tribute skupina The Bootleg Beatles, považovaná za najautentickejšiu interpretáciu piesní legendárnych Beatles. Počas dlhoročného účinkovania sa v kapele vystriedala desiatka hudobníkov a v dnešnej zostave už nie je ani jeden z trojice zakladajúcich členov André Barreau, David Catlin-Birch a Neil Harrison.
Keď prierez celej tvorby Beatles, tak pekne od začiatku, povedala si štvorica a začala skladbou I Saw Her Standing Here, prvej skladby na prvej LP platni Please Please Me, vydanej v marci 1963. Po nej po poriadku piesne z prvej polovice ich éry, predelenej albumom Sgr. Pepper's Lonely Hearts Club Band, postupne She Loves You, All My Loving, Please Please Me, I Wanna Be Your Man, Roll Over Beethoven, I Want To Hold Your Hand, A Hard Day's Night. Pri ďalšej piesni Can't Buy Me Love vyzval Miles Frizzell (Paul McCartney) divákov, že môžu aj tancovať, nielen sedieť a tlieskať. Hľadisko, obsadené vo väčšine pamätníkmi s postriebrenými vlasmi sa nedalo núkať. Nasledovali Help!, I Feel Fine, Day Dripper, Twist and Shout. Yesterday uviedol Miles v sprievode husľového kvarteta. Hneď pri ďalšej piesni Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band prišlo na scénu aj dychové kvarteto. Set list prvej polovice koncertu dokončili skladbami With a Little Help From My Friends, All You Need Is Love, When I'm Sixty Four, She's Leaving Home, Sgt. Pepper's Reprise a A Day In The Life.
Po prestávke, kedy sa chlapci prezliekli do nových kostýmov, zahrali skladby Birthday, While My Guitar Gently Weeps, Glass Onion, Lady Madonna, Revolution, Ob-la-di, Ob-la-da, Mother Nature's Son, Come Together, Something, Get Back, Don't Let Me Down, Here Comes The Sun a do záveru koncertu dva megahity Let It Be a Hey Jude, ktorou končil svoje koncerty aj Miro Žbirka.
Všetko pre zvukový a vizuálny efekt majú pripravené chlapci presne podľa originálu, nástroje, zvukový aparát, kostýmy aj účesy. Set list koncertu bol zostavený chronologicky od prvej po poslednú LP platňu, zadná projekcia ponúkala dokrútky z celej éry účinkovania slávnej štvorice. Paul Canning, ktorý predstavuje Johna Lennona, sa snažil aj rozprávať v štýle, ako to robil jeho veľký vzor.
Tribute kapelu Beatles s názvom Bootleg Beatles založila partia muzikantov v marci 1980 po poslednom predstavení muzikálu Beatlemania v londýnskom divadle West End. Na svojom konte majú viac ako 4000 koncertov, v roku 2002 hrali na oslave zlatého jubilea kráľovnej Alžbety II. v Buckinghamskom paláci. Ich narodeninový koncert pre britskú kráľovnú si pozrel aj Paul McCartney, ktorý bol hlavnou hviezdou večera. Trikrát vystúpili na slávnom festivale Glastonbury a v roku 2024 aj na festivale Isle of Wright.
Oficiálna diskografia skupiny Beatles od októbra 1962, kedy vyšiel prvý singel Love Me Do, do ich rozchodu v apríli 1970 obsahuje 23 singlov, 13 EP platní a 13 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI obsahujú tieto nosiče 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, tie prevzaté sú všetky od amerických interpretov. Celkom 36 z nich zaznelo v piatok večer v Peugeot aréne.
Keď prierez celej tvorby Beatles, tak pekne od začiatku, povedala si štvorica a začala skladbou I Saw Her Standing Here, prvej skladby na prvej LP platni Please Please Me, vydanej v marci 1963. Po nej po poriadku piesne z prvej polovice ich éry, predelenej albumom Sgr. Pepper's Lonely Hearts Club Band, postupne She Loves You, All My Loving, Please Please Me, I Wanna Be Your Man, Roll Over Beethoven, I Want To Hold Your Hand, A Hard Day's Night. Pri ďalšej piesni Can't Buy Me Love vyzval Miles Frizzell (Paul McCartney) divákov, že môžu aj tancovať, nielen sedieť a tlieskať. Hľadisko, obsadené vo väčšine pamätníkmi s postriebrenými vlasmi sa nedalo núkať. Nasledovali Help!, I Feel Fine, Day Dripper, Twist and Shout. Yesterday uviedol Miles v sprievode husľového kvarteta. Hneď pri ďalšej piesni Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band prišlo na scénu aj dychové kvarteto. Set list prvej polovice koncertu dokončili skladbami With a Little Help From My Friends, All You Need Is Love, When I'm Sixty Four, She's Leaving Home, Sgt. Pepper's Reprise a A Day In The Life.
Po prestávke, kedy sa chlapci prezliekli do nových kostýmov, zahrali skladby Birthday, While My Guitar Gently Weeps, Glass Onion, Lady Madonna, Revolution, Ob-la-di, Ob-la-da, Mother Nature's Son, Come Together, Something, Get Back, Don't Let Me Down, Here Comes The Sun a do záveru koncertu dva megahity Let It Be a Hey Jude, ktorou končil svoje koncerty aj Miro Žbirka.
Všetko pre zvukový a vizuálny efekt majú pripravené chlapci presne podľa originálu, nástroje, zvukový aparát, kostýmy aj účesy. Set list koncertu bol zostavený chronologicky od prvej po poslednú LP platňu, zadná projekcia ponúkala dokrútky z celej éry účinkovania slávnej štvorice. Paul Canning, ktorý predstavuje Johna Lennona, sa snažil aj rozprávať v štýle, ako to robil jeho veľký vzor.
Tribute kapelu Beatles s názvom Bootleg Beatles založila partia muzikantov v marci 1980 po poslednom predstavení muzikálu Beatlemania v londýnskom divadle West End. Na svojom konte majú viac ako 4000 koncertov, v roku 2002 hrali na oslave zlatého jubilea kráľovnej Alžbety II. v Buckinghamskom paláci. Ich narodeninový koncert pre britskú kráľovnú si pozrel aj Paul McCartney, ktorý bol hlavnou hviezdou večera. Trikrát vystúpili na slávnom festivale Glastonbury a v roku 2024 aj na festivale Isle of Wright.
Oficiálna diskografia skupiny Beatles od októbra 1962, kedy vyšiel prvý singel Love Me Do, do ich rozchodu v apríli 1970 obsahuje 23 singlov, 13 EP platní a 13 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI obsahujú tieto nosiče 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, tie prevzaté sú všetky od amerických interpretov. Celkom 36 z nich zaznelo v piatok večer v Peugeot aréne.