V Bratislave zrazila električka chodca, premáva náhradná doprava

Bratislava 3. marca (TASR) - V Bratislave na Račianskej ulici došlo v pondelok ráno k zrážke chodca s električkou na zastávke Ursínyho smerom do centra. Medzi zastávkami Blumentál a Stanica Vinohrady premáva náhradná autobusová doprava X3. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Nehodu odstraňujú v Bratislave aj na diaľnici D1 v úseku Bratislava - Prievoz pred výjazdom na Vrakunskú. Blokované sú dva pruhy, v kolóne sa vodiči zdržia do 20 minút. Upozorňuje na to Stella centrum na svojom webe.