V Bratislave zriadia veľkokapacitné centrum pre utečencov z Ukrajiny

Bratislava 8. marca (TASR) - Veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci pre utečencov z Ukrajiny, ktoré pripravuje hlavné mesto, vznikne v areáli a priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej v Bratislave. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková, ako aj majiteľ spomenutých priestorov.



Vybraná lokalita pre centrum, ktoré bude slúžiť na sprostredkovanie prvého kontaktu a pomoci, je podľa magistrátu ideálna z pohľadu logistiky, dopravy aj kvalitného zázemia v existujúcej budove. "Pracujeme na tom, aby centrum začalo fungovať v krátkom čase, z hľadiska všetkých potrebných príprav je to však otázka najbližších týždňov," podotkla Schmucková.



Mesto má nateraz plne funkčný infopoint na hlavnej železničnej stanici, ktorého kapacitu z hľadiska počtu dobrovoľníkov či tlmočníkov, ako aj z pohľadu zázemia na stanici výrazne posilnilo. "Momentálne je postačujúca," uviedla hovorkyňa. Pre prípad, že by sa počty ľudí z Ukrajiny zvýšili, má mesto priamo pri budove stanice pripravený aj stan, ktorý vie operatívne využiť ako ďalšie priestory.



Areály a priestor bývalej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej na zriadenie asistenčného centra dá k dispozícii spoločnosť HB Reavis. Pre TASR to potvrdil jej hovorca Sebastián Révay s tým, že situáciu už niekoľko dní riešia v spolupráci s hlavným mestom.



Na bývalej náhradnej stanici zatiaľ poskytli skladové priestory na účely humanitárnej pomoci. "V rámci tohto objektu ďalej riešime aj možnosti zriadenia asistenčného centra pomoci. S tým však súvisí napríklad čiastočná prestavba bývalej náhradnej stanice a mnoho ďalších vecí, ktoré potrebujeme doriešiť, aby vyhovovala požiadavkám krízového štábu a orgánov, ktoré by tu mali pôsobiť," priblížil Révay.



Konkrétna podoba centra je podľa jeho slov aktuálne vo fáze diskusií a analýz možností. "Pevne veríme, že sa nám spoločne s mestom podarí nájsť vyhovujúce riešenia tak, aby centrum mohlo v čo najkratšom možnom čase plnohodnotne fungovať," podotkol.