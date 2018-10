V bratislavskej Bibiane možno spoznať rozpad monarchie a vznik ČSR

Podľa krojov a pozdravu dobrý deň zvedavý návštevník na mape Rakúsko-Uhorska zistí, aké krajiny vznikli po rozpade monarchie.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Interaktívna výstava Československo / Czechoslovakia približuje deťom hravou formou udalosti, ktoré spôsobili vznik Československej republiky. "Je rozdelená na tri časti: zánik Rakúsko-Uhorska, prvú svetovú vojnu a vznik Československa," na štvrtkovej vernisáži povedal Ondrej Slivka, ktorý ju so synom Jurajom pripravili aj výtvarne realizovali na prízemí Bibiany.



Podľa krojov a pozdravu dobrý deň zvedavý návštevník na mape Rakúsko-Uhorska zistí, aké krajiny vznikli po rozpade monarchie. Tiež, že rakúsky cisár František Jozef I. bol kráľom ôsmich krajín a mal veľa ďalších titulov. Bol aj lovec gentleman, užíval si lov i prírodu a na neho si netrúfli štípajúce komáre. Dôležitý muž cisára, osobný komorník Eugen Ketterl, bol nielen nositeľom jeho nočníka, ale aj viacerých vyznamenaní. Potvrdzujú to sprievodne texty o historickej dobe.



Nechýbajú informácie, prečo a kedy vznikla prvá svetová vojna. Návštevník ju zažije v zákope, kde počuť bojovú streľbu. Tiež si môže posedieť v lietadle Milana Rastislava Štefánika, ale aj v cisárovom kresle či školskej lavici. Deti sa môžu zahrať na poľovníka a okrem 18 cisárov Rakúsko-Uhorska spoznajú osem najvýznamnejších osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik ČSR, aj štrnástich prezidentov Československa a SR. Môžu sa hravo naučiť slovenský význam českých slov pampeliška, lachtan, červen, beruška, kolej a iných.



Výstava potrvá do 20. januára 2019.