V bratislavskej Devínskej Novej Vsi sú dvaja kandidáti na starostu

Bratislava 31. augusta (TASR) – V bratislavskej Devínskej Novej Vsi prijali kandidátnu listinu od dvoch uchádzačov na post starostu mestskej časti v jesenných komunálnych voľbách. O post miestneho poslanca do 12-členného miestneho zastupiteľstva sa uchádza celkovo 36 kandidátov, z toho 23 mužov a 13 žien. Pre TASR to uviedla právnička Monika Dargajová z miestneho úradu.



"Pre voľby starostu boli odovzdané dve kandidátne listiny a pre voľby do zastupiteľstva boli doručené kandidátne listiny s celkovým počtom kandidátov 37, z toho jeden kandidát bol už splnomocnencom politickej strany odvolaný. Preto je celkový počet 36," priblížila Dargajová.



Konkrétne mená kandidátov na šéfa miestnej samosprávy mestská časť zatiaľ neposkytuje, urobí tak až po zasadnutí miestnej volebnej komisie, ktorá rozhodne o ich registrácii. Opätovnú kandidatúru však v auguste pre TASR potvrdil súčasný starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Kandidovať bude na kandidátke novej politickej Strany obcí a miest – SOM Slovensko.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.