Bratislava 13. októbra (TASR) - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi má vyrásť nové centrálne námestie pri Eisnerovej ulici susediacej s Kostolom Ducha Svätého a supermarketom. Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s mestskou časťou už pripravujú architektonickú súťaž. Vzniknúť by tam malo aj približne 100 parkovacích miest v novom podzemnom parkovisku. Predpokladaný začiatok výstavby je vroku 2023.



"Vďaka projektu získa Devínska Nová Ves pekný verejný priestor, ktorý bude slúžiť ako námestie, spestrí život obyvateľom a prinesie tiež nové služby. Konkrétnu podobu môžu práve teraz ovplyvniť obyvatelia Devínskej Novej Vsi podľa svojich predstáv. Chceme, aby si tento projekt od začiatku osvojili a trávili v ňom čas, aby tento priestor po obnove ožil," povedal primátor hlavného mesta povedal Matúš Vallo.



Momentálne sa pripravuje zadanie na architektonickú súťaž, ktorej súčasťou je participatívny proces. Zadanie môžu obyvatelia ovplyvniť, ak do 7. novembra vyplnia online dotazníkový prieskum. Výstupy z neho budú podkladom na zadanie architektonickej súťaže.



"V priebehu nasledujúceho roka spustíme proces stavebného povolenia a schvaľovanie projektovej dokumentácie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a komisie mestskej časti. V roku 2023 chceme pristúpiť k samotnej realizácii projektu s jeho finalizáciou v roku 2024," uviedol starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.



Devínskej Novej Vsi doposiaľ chýba verejný priestor, ktorý by fungoval ako centrálne námestie. V zadaní architektonickej súťaže sa preto počíta scelkovou obnovou územia a vytvorením viacúčelového verejného priestoru s dostatkom zelene, kde bude možné organizovať rôzne kultúrne aktivity i občasné trhy. Pribudnúť tam má aj menšia občianska vybavenosť so službami. Podzemné parkovisko má zároveň zvýšiť kapacity parkovania v tejto bratislavskej mestskej časti.