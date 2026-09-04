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V bratislavskej Devínskej Novej Vsi sú traja kandidáti na starostu
Na 12 postov v miestnom zastupiteľstve je 30 kandidátov, z nich sú dvaja nezávislí, ostatní reprezentujú politické strany, hnutia či koalície.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - O post starostu bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa v jesenných samosprávnych voľbách uchádzajú traja kandidáti, dvaja s podporou politických strán, jeden ako nezávislý. Na 12 postov v miestnom zastupiteľstve je 30 kandidátov, z nich sú dvaja nezávislí, ostatní reprezentujú politické strany, hnutia či koalície. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov, ktoré v piatok zverejnili na webe mestskej časti.
Na starostu kandiduje okrem už ohláseného súčasného starostu Dáriusa Krajčíra (Som Slovensko - strana obcí a miest) a projektového manažéra Ľuboša Krajčíra (nezávislý) aj bývalý poslanec v Devínskej Novej Vsi Denis Ružovič (Strana vidieka).
Medzi 30 kandidátmi, ktorí sa uchádzajú o mandát v miestnom zastupiteľstve, výrazne prevažujú nielen tí, ktorí kandidujú s podporou politických strán a hnutí, ale aj muži (21 kandidátov oproti deviatim kandidátkam). Najstarší kandidát má 68 rokov, najmladšou je kandidátka vo veku 28 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Na starostu kandiduje okrem už ohláseného súčasného starostu Dáriusa Krajčíra (Som Slovensko - strana obcí a miest) a projektového manažéra Ľuboša Krajčíra (nezávislý) aj bývalý poslanec v Devínskej Novej Vsi Denis Ružovič (Strana vidieka).
Medzi 30 kandidátmi, ktorí sa uchádzajú o mandát v miestnom zastupiteľstve, výrazne prevažujú nielen tí, ktorí kandidujú s podporou politických strán a hnutí, ale aj muži (21 kandidátov oproti deviatim kandidátkam). Najstarší kandidát má 68 rokov, najmladšou je kandidátka vo veku 28 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.