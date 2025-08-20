Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
V bratislavskej Devínskej Novej Vsi v stredu ráno horel drevený vagón

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať pomocou viacerých prúdov vody za súčasného rozoberania konštrukcie vagóna.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - V bratislavskej Devínskej Novej Vsi v stredu ráno horel drevený vagón. Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať pomocou viacerých prúdov vody za súčasného rozoberania konštrukcie vagóna. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

V stredu krátko po 8.00 h ráno bol ohlásený požiar budovy na roli v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Hasiči po príchode na miesto zistili, že ide o starý drevený vagón v tretej fáze horenia,“ uviedol HaZZ. Pri udalosti sa nikto nezranil.
