V bratislavskej Dúbravke behajú Cez hody na schody

Bratislava 25. septembra (TASR) – Desiatky bežcov sa v sobotu predpoludním zišli pri bratislavskej Iuvente s rozhodnutím vydať sa cez hody na schody. Zúčastnili sa premiérového ročníka behu po schodoch, ktorý je súčasťou programu tohtoročných Dúbravských hodov.



"Máme skúsenosti s tým, že na tomto mieste veľa ľudí trénuje. A tak nám napadlo, že takéto podujatie by bola ideálna príležitosť pre tých, ktorí by si to chceli vyskúšať súťažne, ale aj pre tých, ktorí neradi behajú po rovine, resp. radi zdolávajú nové výzvy,“ uviedol o motivácii podujatia Radek Šatka z oddelenia školstva, vzdelávania a športu miestneho úradu Bratislava-Dúbravka.



Prihlásení pretekári, ktorí sa registrovali od 09.00 h, sa mohli zapísať do rôznych kategórií, vrátane seniorov a senioriek i zdravotne znevýhodnených.



Bežcov čaká pri Iuvente 87 schodov v niekoľkých blokov s krátkymi rovinkami. "Rekordný čas ešte nemáme stanovený, ale veríme, že ho zaregistrujeme dnes a bude métou, ktorú sa v ďalších ročníkoch pokúsime zdolať,“ dodal Šatka.



Spolu s ďalšími organizátormi očakávajú aj súboj sídlisk, pri ktorom sa zrátajú časy štyroch najrýchlejších bežcov z každej mestskej časti a vyhodnotí sa tá najlepšia.