V bratislavskej Dúbravke budú v sobotu folklórne slávnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podujatie sa začína o 15.30 h, vystúpia na ňom okrem folkloristov z Dúbravky aj umelecké súbory z Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Bystrice či Stupavy.

Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - V Dome kultúry v bratislavskej Dúbravke sa v najbližšiu sobotu (20. 9.) popoludní uskutočnia Dúbravské folklórne slávnosti. „Podujatie je zároveň slávnostným otvorením zrekonštruovanej veľkej sály a sektora pre divákov,“ upozornili organizátori z Domu kultúry Dúbravka.

