< sekcia Regióny
V bratislavskej Dúbravke budú v sobotu folklórne slávnosti
Podujatie sa začína o 15.30 h, vystúpia na ňom okrem folkloristov z Dúbravky aj umelecké súbory z Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Bystrice či Stupavy.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - V Dome kultúry v bratislavskej Dúbravke sa v najbližšiu sobotu (20. 9.) popoludní uskutočnia Dúbravské folklórne slávnosti. „Podujatie je zároveň slávnostným otvorením zrekonštruovanej veľkej sály a sektora pre divákov,“ upozornili organizátori z Domu kultúry Dúbravka.
Podujatie sa začína o 15.30 h, vystúpia na ňom okrem folkloristov z Dúbravky aj umelecké súbory z Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Bystrice či Stupavy.
Podujatie sa začína o 15.30 h, vystúpia na ňom okrem folkloristov z Dúbravky aj umelecké súbory z Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Bystrice či Stupavy.