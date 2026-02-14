Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V bratislavskej galérii je výstava M. Zimkovej a N. Kelecsényiho

Názov výstavy spájajúcej maľbu, grafiku a sochy je inšpirovaný symbolikou hviezdnych znamení Blížencov a Barana.

Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Galéria SPP v Bratislave otvorila výstavu Inter Geminos et Arietem/Medzi Blížencom a Baranom. Predstavuje tvorbu maliarky a grafičky Miliny Zimkovej a sochára Norberta Kelecsényiho. Výstava „dvoch výrazne rozdielnych tvorivých energií, ktoré spolu žijú, navzájom sa obohacujú a konfrontujú“ potrvá do konca marca. Vstup do galérie je voľný.

Výstavný koncept prepojil diela dvojice umelcov, ktorí sú zároveň životnými partnermi a manželmi. Názov výstavy spájajúcej maľbu, grafiku a sochy je inšpirovaný symbolikou hviezdnych znamení Blížencov a Barana. „Poukazuje na rozdielne umelecké prístupy aj osobnostné nastavenia oboch autorov. Blíženci sú vnímaní ako intelektuálne založení, zvedaví a neustále hľadajúci nové podnety. Baran je, naopak, stelesnením sily, rozhodnosti, impulzívnej vášne a túžby konať. Napätie aj súzvuk týchto princípov sa na výstave stretávajú v jednom harmonickom celku,“ približuje galéria.

Návštevníci výstavy môžu spoznať maľby a grafiky Zimkovej, pracujúce s motívmi mýtov, legiend, snových predstáv a archetypálnych postáv, v ktorých sa prelína reálne s fantastickým. Každé dielo podľa kurátorky výstavy Márie Horváthovej otvára priestor na vlastný výklad. „Umelkyňa vo svojej tvorbe čerpá z európskeho kultúrneho dedičstva ikonických diel výtvarného umenia, ale aj ľudových tradícií,“ hovorí kurátorka s tým, že Zimková sa opakovane vracia k motívom fašiangových sprievodov a maškár Vladimíra Kompánka, zakladajúceho člena Skupiny Mikuláša Galandu. „Práve v týchto súvislostiach sa prejavila autorkina schopnosť prepojiť vlastnú kreativitu a inšpiratívne podnety z ikonických umeleckých diel do novej podoby,“ zdôrazňuje Horváthová.

Kelecsényi sa vo svojej tvorbe venuje ľudskej figúre - najmä jej fragmentom a torzám nesúcim výrazný metaforický odkaz. Pri tvorbe diel využíva najmä kov - železo, bronz, hliník či kortén, ale pracuje aj s plastom, sklom či epoxidom. Súčasťou výstavy je aj monumentálna plastika „Ja“, ktorou si sochár splnil svoj detský sen. „Stvoril svojho hrdinu, muža týčiaceho sa k nebesiam, ktorý akoby sa práve vynoril z masívu kamennej hory. Už nie grécky ideál krásy, atlét s dokonalým telom, ale skôr muž zhrdzavený časom, poznačený životom, čo nesie na svojich pleciach celú ťarchu ľudských počinov,“ uzatvára Horváthová.
