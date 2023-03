V bratislavskej Galérii Umelka vystavujú Dizajn bez hraníc

Na snímke vernisáž výstavy Dizajn bez hraníc v Galérii Umelka v Bratislave 9. marca 2023. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. marca (TASR) – Design Without Borders (Dizajn bez hraníc) je názov výstavy, ktorú vo štvrtok (9. 3.) otvorili v bratislavskej Galérii Umelka. Predstavuje diela 150 dizajnérov z 15 krajín. Budapeštianska výstava a séria podujatí s 19-ročnou tradíciou sa prvýkrát predstavuje mimo hlavného mesta Maďarska. Bratislavský výber pozostáva z časti diel prezentovaných na výstave v roku 2022 v Budapešti a z diel predchádzajúcich ročníkov výstavy.Prezentované diela, projekty a objekty zastupujú výtvarné umenie, produktový dizajn, vizuálne umenia a performatívne umenie. Návštevníci môžu obdivovať tvorbu dizajnérov nábytku, textilu, objektov, šperkov a skla.približujú organizátori. Ich zámerom je predstaviť možnosti interpretácie dizajnu v širšom zmysle, do centra pozornosti kladú kreatívny prístup a inovatívnosť.V sekcii dizajnérov šperkov sa okrem začínajúcich dizajnérov predstavujú aj renomovaní šperkári ako Margaret Hart a Susanne Hammer z Rakúska, Silvia Weidenbach z Nemecka, Jorge Manila z Mexika, ktorý pôsobí ako pedagóg v Nórsku, či Tanel Veenre z Estónska. Vystavený je tiež výber šperkov z veľkých festivalov a škôl.Návštevníci môžu spoznať objekty viacerých medzinárodne uznávaných autorov, vrátane holandského architekta Kasa Oosterhuisa, maďarsko-holandskej autorky Ilony Lénárd, rakúskeho ateliéru mischer'traxler, českých autorov Heleny Dařbujánovej a Lukáša Jabůrka, poľského Oskara Ziętu a slovenského sklárskeho umelca Patrika Illa. Medzi nádejnými talentmi si môžu pozrieť diela izraelsko-holandskej autorky Shahar Livne, na slovenskej aj medzinárodnej scéne úspešnej Zuzany Zmatekovej a Štefana Sekáča. Spomedzi maďarských autorov to sú objekty Bálinta Szalaia a Adrienn Király.Súčasťou výberu sú krátke filmy vyhotovené namiesto výstav naplánovaných na rok 2021 v Bratislave a vo Viedni, ktoré boli pre COVID-19 zrušené.Výstava je súčasťou série podujatí s názvom Dizajn bez hraníc a uskutočňuje sa s hlavnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou (SVÚ). Potrvá do 9. apríla. Sprevádzať ju budú dve komentované prehliadky, ktoré kurátori avizujú na 18. a 19. marca.