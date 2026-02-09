< sekcia Regióny
V bratislavskej galérii vystavujú najnovšiu tvorbu maliarky J. Mrvovej
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Najnovšiu tvorbu súčasnej slovenskej maliarky Juliany Mrvovej vystavuje bratislavská White & Weiss Gallery. Autorka sa v nej venuje motívu záhrady ako priestoru stretu prírody, ľudskej činnosti a cyklov rastu, plodenia a zániku. Výstava s názvom V jej záhrade (rozkoší) potrvá do 20. marca. Doplní ju sprievodný program v podobe diskusií, komentovaných prehliadok a workshopov.
Mrvová vo svojej tvorbe pracuje s prírodnými pigmentmi a rastlinnými farbivami. „Čím prepája maliarsky proces s každodennou starostlivosťou o krajinu,“ uvádza galéria k maliarke, ktorej „neoexpresívna veľkoformátová maľba má aliancie s aktivistickými ekologickými a environmentálnymi obsahmi, prepája klasickú maliarsku remeselnosť a majstrovstvo s experimentovaním s technológiou, farbami a materiálmi“.
Ako ďalej vysvetľuje kurátorka výstavy Gabriela Garlatyová, Mrvová vo svojich dielach prepája proces maľby s každodennou starostlivosťou o krajinu a záhradu a s hlbokým záujmom o prírodné procesy, materiály a ich premeny. „Rastlinná ríša pre ňu nepredstavuje len zdroj potravy, ale aj východisko pre samotné médium maľby. Z kvetov, kôry, plodov a odrezkov ovocných stromov vytvára prírodné pigmenty a rastlinné farbivá, ktorými maľuje na plátno aj papier. Maľba sa tak stáva pokračovaním záhrady inými prostriedkami - procesom, v ktorom sa spája pestovanie, zber, farbenie a obraz,“ hovorí kurátorka s tým, že autorka zároveň metaforicky spracováva svoju novú rolu ženy matky.
Motív plodnej krajiny sa v Mrvovej dielach spája aj so svetom zvierat - mlokov, žiab, modliviek, pandráv, netopierov či lasíc. „Vníma ich ako nositeľov biologických aj symbolických príbehov. Ovocie a niektoré zvieratá v sebe odpradávna nesú významy plodnosti, sexuality a premeny. Človek zostáva na týchto obrazoch často v pozadí, no krajinu zásadne ovplyvňuje svojou činnosťou - obnovou aj zásahmi, ktoré menia jej rovnováhu,“ dodáva Garlatyová.
Juliana Mrvová je maliarka a kurátorka, ktorej tvorbu dlhodobo formovalo cestovanie, putovanie krajinou a pobyty na umeleckých rezidenciách. V súčasnosti žije a tvorí v Hontianskych Trsťanoch, kam sa presťahovala spolu s partnerom a malým synom. „Práve tu sa jej pozornosť prirodzene obracia k bezprostrednej krajine a divočine ‚rovno za domom‘ - a k maľbe ako možnosti sprostredkovať intenzívny vzťah človeka k prírode, ktorá ho každodenne obklopuje,“ dodáva galéria k umelkyni, ktorá vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí. Jej tvorba je zastúpená vo verejných aj súkromných zbierkach.
Juliana Mrvová je maliarka a kurátorka, ktorej tvorbu dlhodobo formovalo cestovanie, putovanie krajinou a pobyty na umeleckých rezidenciách. V súčasnosti žije a tvorí v Hontianskych Trsťanoch, kam sa presťahovala spolu s partnerom a malým synom. „Práve tu sa jej pozornosť prirodzene obracia k bezprostrednej krajine a divočine ‚rovno za domom‘ - a k maľbe ako možnosti sprostredkovať intenzívny vzťah človeka k prírode, ktorá ho každodenne obklopuje,“ dodáva galéria k umelkyni, ktorá vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí. Jej tvorba je zastúpená vo verejných aj súkromných zbierkach.