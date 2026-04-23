V bratislavskej Inchebe sa uskutoční ďalší ročník podujatia MediFutura
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - V bratislavskej Inchebe sa vo štvrtok uskutoční ďalší ročník podujatia MediFutura - Tvoja budúcnosť je na Slovensku - Sme jeden tím, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia z celého zdravotníckeho sektora. Jeho cieľom je zatraktívniť zdravotnícke profesie, vrátiť im spoločenské postavenie, vážnosť a perspektívu dlhodobej kariéry na Slovensku. Podujatie organizuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a o 11.00 h ho slávnostne otvorí šéf rezortu Kamil Šaško (Hlas-SD). TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.
„MediFutura je naozaj jedinečná nielen v tom, že sa pod jednou strechou stretne celý zdravotnícky sektor, ale práve v tom, že žiaci a študenti získajú mnohé cenné informácie a kontakty. A predovšetkým je to ideálna príležitosť, ako im vyjadriť, že si ich ako spoločnosť vážime a ceníme aj za to, že svoju budúcnosť vidia na Slovensku. Pretože tu sa raz budú starať o nás, našich rodičov, deti, o našich blízkych a ja robím maximum pre to, aby som im na to vytvoril adekvátne podmienky. Toto je môj záväzok voči celému zdravotníctvu, ako aj voči občanom Slovenska. Zdravotníci sú jeden tím, tvoria jeden organizmus, kde jeden bez druhého nemôžu fungovať a len spoločne sa vedia kvalitne starať o pacientov,“ povedal minister zdravotníctva.
V štyroch halách čakajú na návštevníkov odborné aj interaktívne prednášky. Diskusné panely budú zamerané na riešenie nedostatku zdravotníckych pracovníkov, starnutie pracovnej sily, odchody do zahraničia, ale aj na prípravu absolventov a motiváciu mladých zostať v sektore. Na žiakov a študentov čaká aj autentický pohľad na každodenný život zdravotníkov, ktorí stoja v prvej línii - dozvedia sa viac o náročnosti práce, realite na oddelení či v teréne, motivácii aj momentoch, ktoré rozhodujú o tom, či v profesii zostať.
„Diskutovať sa bude o situáciách, keď ide o sekundy, ale aj o tých, ktoré nie sú len o zdravotnom stave pacienta, ako sú napríklad kompetencie zdravotníckych pracovníkov či rozvoj kariéry, špecializácie, certifikácie a možnosti reálneho rastu v systéme. Diskutovať budú aj na tému podceňovania prevencie a nahliadneme aj do sveta laboratórií, zobrazovacích metód a moderných technológií. Návštevníci sa dozvedia, ako funguje zdravotníctvo v ‚zákulisí‘ a kto zabezpečuje kvalitu výsledkov, kam sa posúva rola farmaceuta. Diskutovať budeme aj o digitalizácii a pacientovi, ktorý prichádza ‚vyzbrojený‘ informáciami z internetu či AI. Súčasťou diskusie bude aj téma komunikácie ako kľúčového nástroja liečby, empatie či budovania dôvery,“ priblížili z MZ SR.
MediFutura vznikla ako myšlienka spojiť celý zdravotnícky sektor - vytvoriť priestor, kde sa stretávajú študenti, odborníci, inštitúcie aj zamestnávatelia s jedným spoločným cieľom - hľadať riešenia pre budúcnosť zdravotníctva na Slovensku a do tejto budúcnosti patria všetky zdravotnícke profesie.
