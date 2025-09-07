< sekcia Regióny
VIDEO: V bratislavskej Karlovej Vsi bol popoludní Festival vodníkov
Otvorila ho hymna vodníkov, slávnostný sľub a výstrel z dela.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. septembra (TASR) - V Karloveskom ramene v Bratislave sa v nedeľu popoludní vylodí vodník Ferko so svojou rodinou a taktiež piráti. Následne sa alegorický sprievod, v ktorom nebudú chýbať napríklad ani víly, presunie do Vodárenskej záhrady, kde sa bude konať druhý ročník Festivalu vodníkov. Otvorí ho hymna vodníkov, slávnostný sľub a výstrel z dela.
„Deti, ktoré navštívia festival, budú plniť rôzne tzv. vodnícke úlohy. Po ich úspešnom absolvovaní získajú vodnícky certifikát a sladkú odmenu,“ priblížil hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes s tým, že medzi úlohami bude napríklad hod kotvou, chytanie rybičiek, beh cez lávku, určenie svetovej strany pomocou kompasu, stavenie pyramíd z gulí či sekanie šabľou.
Pre deti sú však pripravené aj viaceré rozprávkové predstavenia či vodnícka bublinová párty, chýbať nebudú ani tanečné vystúpenia. Súčasťou podujatia budú aj Karloveskí piráti so súbojmi či rozprávaním, aký je rozdiel medzi pirátom a korzárom. Pripravené je aj člnkovanie, respektíve vozenie sa na loďkách po Karloveskom ramene i Špacírky - Po stopách Karlovej Vsi. Súťažiť sa bude tiež o najkrajší kostým s vodnou tematikou.
„Deti, ktoré navštívia festival, budú plniť rôzne tzv. vodnícke úlohy. Po ich úspešnom absolvovaní získajú vodnícky certifikát a sladkú odmenu,“ priblížil hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes s tým, že medzi úlohami bude napríklad hod kotvou, chytanie rybičiek, beh cez lávku, určenie svetovej strany pomocou kompasu, stavenie pyramíd z gulí či sekanie šabľou.
Pre deti sú však pripravené aj viaceré rozprávkové predstavenia či vodnícka bublinová párty, chýbať nebudú ani tanečné vystúpenia. Súčasťou podujatia budú aj Karloveskí piráti so súbojmi či rozprávaním, aký je rozdiel medzi pirátom a korzárom. Pripravené je aj člnkovanie, respektíve vozenie sa na loďkách po Karloveskom ramene i Špacírky - Po stopách Karlovej Vsi. Súťažiť sa bude tiež o najkrajší kostým s vodnou tematikou.