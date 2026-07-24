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V bratislavskej Karlovej Vsi došlo v noci k poškodeniu bankomatu

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Ilustračné foto Foto: TASR/AP

K poškodeniu bankomatu na Pribišovej ulici malo dôjsť podľa policajnej hovorkyne o 2.47 h.

Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Karlova Ves došlo v piatok v nočných hodinách k poškodeniu bankomatu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

„Policajti krajskej kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vyšetrujú majetkovú trestnú činnosť v súvislosti s poškodením bankomatu,“ uviedla Šimková. K poškodeniu bankomatu na Pribišovej ulici malo dôjsť podľa policajnej hovorkyne o 2.47 h.

„Uvedenou vecou sa intenzívne zaoberáme a výška škody je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala krajská policajná hovorkyňa. Bližšie informácie poskytne polícia, keď to procesná situácia umožní.
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