V bratislavskej Karlovej Vsi majú veľké jarné upratovanie

Bratislava 13. apríla (TASR) – Bratislavskú Karlovu Ves čaká v sobotu veľké jarné upratovanie. Dobrovoľníci z radov obyvateľov mestskej časti budú čistiť a skrášľovať vyše 40 miest.



"Záujemcovia sa mohli prihlásiť do 10. apríla, ohlásili 43 miest, kde chcú poupratovať vnútrobloky, ihriská, vstupy do okolitých lesov, ale aj areály škôl," informoval TASR hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Medzi lokalitami, kde sa predpoludním začne upratovať, sú viaceré časti ulíc J. Stanislava, H. Meličkovej či Hlaváčikovej na Dlhých dieloch. Rovnako sa dobrovoľníci pustia do práce v Líščom údolí, v karloveskej lodenici, v športovom areáli základnej školy na Majerníkovej ulici, ale aj v okolí Karloveského centra kultúry (KCK) na Molecovej ulici.



Potrebné náradie, rukavice či vrecia na smeti poskytne miestny úrad. Vyzbieraný odpad odvezú pracovníci karloveských verejnoprospešných služieb.