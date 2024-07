V bratislavskej Karlovej Vsi pomáhajú zvládať teplo tieniace plachty

Bratislava 11. júla (TASR) - V bratislavskej Karlovej Vsi pomáhajú zvládať horúčavy aj tieniace plachty a pitné fontánky. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



Samospráva má celkovo 50 tieniacich plachiet, z toho 21 v materských školách a 29 na verejných detských ihriskách. Umiestnené by mali byť až do októbra. Tienenie okrem zmiernenia prehrievania prostredia má chrániť deti pred priamym slnečným žiarením a jeho možnými nebezpečnými následkami.



"Výhodou takéhoto zatienenia je hlavne výrazne nižšia pocitová teplota. Môže byť okolo desať stupňov Celzia nižšia ako teplota okolia na priamom slnku," priblížila vedúca referátu riadenia projektov karloveského miestneho úradu Lenka Nemcová.



Osvieženie počas horúcich dní ponúkajú v Karlovej Vsi aj pitné fontánky. Obyvatelia ich môžu nájsť v Parku SNP v Líščom údolí, na Námestí sv. Františka či na detskom ihrisku vo vnútrobloku na Adámiho. V športovom areáli na Majerníkovej by mala v najbližších týždňoch pribudnúť ďalšia.