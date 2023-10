Bratislava 18. októbra (TASR) - V bratislavskej Karlovej Vsi zrazila električka chodkyňu. Nehoda sa stala v stredu ráno neďaleko Námestia sv. Františka. TASR to potvrdil hovorca Dopravného podniku Bratislava Martin Chlebovec.



Vodičovi električky podľa hovorcu cez neriadený priechod pre chodcov náhle vošla do jazdnej dráhy chodkyňa. Pre krátku vzdialenosť už nedokázal zastaviť včas a došlo k zrážke. Chodkyni poskytol vodič prvú pomoc a privolal záchranárov.



Polícia nehodu eviduje, pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.