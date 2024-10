V bratislavskej Petržalke narástli prípady vykrádania bytov

Bratislava 11. októbra (TASR) - Bratislavská polícia zaznamenala od septembra v Petržalke zvýšený počet krádeží vlámaním do bytov. Prípady eviduje v okolí Ľubovnianskej, Jasovskej, Ševčenkovej a Turnianskej ulice. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Podľa doposiaľ zistených informácií vo všetkých prípadoch neznámi páchatelia sofistikovaným spôsobom prekonali bezpečnostné zámky s plochým kľúčom. Taktiež na viacerých vstupných vchodoch do bytových domov, kde sa nachádzali vykradnuté byty, boli prelepené magnety zabraňujúce neoprávnenému vniknutiu do obytného domu, čím tzv. DEK systém znefunkčnili," priblížil hovorca.



Polícia v tejto súvislosti vyzýva občanov k zvýšenej všímavosti. Odporúča nevpúšťať do vnútorných priestorov domov neznáme osoby a všímať si ľudí, ktorí sa tam pohybujú. Radí tiež dôkladne skontrolovať dvere bytových domov. "V prípade, ak nájdete podozrivé prelepenie magnetov, ihneď volajte políciu," upozornili policajti. Pri plánovaní dlhšej neprítomnosti v byte odporúčajú nenechávať v ňom šperky, hodinky ani iné cennosti.