Pondelok 18. august 2025
V bratislavskej Petržalke našli muža s otvorenou ranou brucha

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali 59-ročného muža s otvorenou ranou brucha do Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Zraneného muža, ktorého našli v jednom z bytov v bratislavskej Petržalke, previezli do nemocnice. Potvrdil to hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.

Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali 59-ročného muža s otvorenou ranou brucha do Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch,“ spresnil.

Zásah na mieste a zisťovanie okolností prípadu potvrdila aj polícia. „Okolnosťami sa aktuálne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, ktorí vykonávajú potrebné úkony s cieľom jeho náležitého objasnenia,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.

O prípade informoval portál tvnoviny.sk, podľa jeho zdrojov mal mať muž viacero bodných zranení.
