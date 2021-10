Bratislava 21. októbra (TASR) – V bratislavskej Petržalke pribudlo nové záchytné parkovisko. Nachádza sa na Kočánkovej ulici, v donedávna takmer nevyužitom areáli, ktorý mestskej časti do správy zverilo hlavné mesto. Okrem toho je verejnosti opäť prístupné parkovisko na Macharovej ulici, čím mestská časť obyvateľom "vrátila" viac ako 100 miest na parkovanie. Informuje o tom samospráva na svojej webovej stránke.



Medzi mestskými časťami nie je Petržalka výnimkou pri problémoch s dopravou a parkovaním. Aj keď isté zlepšenie priniesol pilotný petržalský parkovací systém, stále stovky miest na parkoviskách, uliciach, chodníkoch či trávnikoch zaberajú chátrajúce vraky áut. A hoci sa mestskej časti podarilo aj tento rok odstrániť desiatky autovrakov, ruky jej často zväzuje legislatíva a nedostatok kapacít.



Podľa samosprávy by s tým mal byť čoskoro koniec. Mestská časť pred časom informovala bratislavský magistrát o svojej ambícii zbaviť Petržalku takýchto vrakov. Do správy dostala areál na Kočánkovej ulici. "Kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev na ňom poriadne zamakali a po mnohých terénnych úpravách a jeho vyčistení tak aj Petržalka získa svoje veľké záchytné parkovisko," konštatuje mestská časť.



Samospráva zároveň podotýka, že dočasné záchytné parkovisko na Macharovej ulici, ktoré pre vytvorenie miesta pre vraky musela oplotiť, je opäť sprístupnené verejnosti v rámci pilotného parkovacieho systému. "Petržalčanom sme tak vrátili ďalších asi 140 modrých miest na parkovanie," poznamenala mestská časť.