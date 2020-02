V bratislavskej Petržalke riešili nezrovnalosti v zoznamoch voličov

Bratislava 29. februára (TASR) – V bratislavskej Petržalke museli počas sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR riešiť niekoľko prípadov zosnulých zapísaných vo voličských zoznamoch. Jeden z nich sa stal aj reportérke Denníka N Veronike Prušovej. Poukazuje na to na svojej sociálnej sieti s tým, že jej prípad nie je ojedinelý.



"Do volebnej miestnosti som dnes išla dvakrát. Prvý raz s občianskym preukazom, aby som mohla odvoliť ja. Druhý raz s úmrtným listom, aby náhodou niekto neodvolil za moju 15 rokov mŕtvu mamu," píše reportérka, ktorá sa obrátila aj na štátnu komisiu.



Isté nezrovnalosti v zoznamoch voličov v najväčšej bratislavskej mestskej časti potvrdila aj riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová. "Zaznamenali sme menšie nezrovnalosti v zoznamoch voličov v bratislavskej Petržalke, kde sme si overovali skutočnosti. Sem-tam sa pritrafí aj nezrovnalosť. Napríklad chyba v rodnom čísle, keď sa do zoznamu voličov 'vlúdila' chybička," povedala Chmelová.



Poznamenala, že aj na takéto, ale aj iné prípady slúžila infolinka rezortu vnútra, ktorá má priamy vstup do registra obyvateľov SR. "Vie pomôcť tomu, aby ani jeden volič, ktorý sa dostaví do volebnej miestnosti, neodišiel neoprávnene z volebnej miestnosti bez uplatnenia volebného práva," podotkla.