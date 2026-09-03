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V bratislavskej Petržalke sú traja kandidáti na starostu
O mandát v 35-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 108 kandidátov, z toho štyria nezávislí.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Na starostu bratislavskej mestskej časti Petržalka kandidujú súčasný šéf miestnej samosprávy Ján Hrčka (Krajina), medzinárodný konzultant pre samosprávy a zároveň miestny a mestský poslanec Daniel Klimovský (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati) a právnik a miestny poslanec Juraj Mravec (nezávislý). Zoznam zaregistrovaných kandidátov po utorkovom (1. 9.) zasadnutí miestnej volebnej komisie zverejnila mestská časť na svojom webe.
O mandát v 35-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 108 kandidátov, z toho štyria nezávislí. O hlasy voličov sa v Petržalke uchádza 26 žien a 82 mužov. Najstarší kandidát má 75 rokov, najmladší 23 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O mandát v 35-člennom miestnom zastupiteľstve zabojuje 108 kandidátov, z toho štyria nezávislí. O hlasy voličov sa v Petržalke uchádza 26 žien a 82 mužov. Najstarší kandidát má 75 rokov, najmladší 23 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.