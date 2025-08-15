< sekcia Regióny
V bratislavskej Petržalke vzniká nový kultúrny priestor
Nový kultúrny priestor má priniesť novú energiu na umeleckú scénu hlavného mesta.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Bratislavská Petržalka bude mať nový kultúrny priestor, ktorý vzniká v Ovsišti. Priestory bývalého kina na Ovsištskom námestí sa menia na centrum umenia a tvorby s názvom Slovenský umelecký dvor (SUD). V pozadí projektu stojí slovenský producent, režisér a moderátor Dano Dangl. Spolu s ním sa na divadelné dosky v septembri vráti aj známa improvizačná šou. TASR o tom informovala riaditeľka SUD Michaela Kicková.
Nový kultúrny priestor má podľa nej priniesť novú energiu na umeleckú scénu hlavného mesta. Od septembra postupne ponúkne pestrý program pre všetkých milovníkov divadla, hudby a filmu.
„Našim cieľom je vytvoriť kultúrny priestor, ktorý bude živý, dostupný a otvorený všetkým generáciám. Veríme, že kultúra má silu meniť komunitu a dať jej nový impulz k životu,“ približuje projekt Dangl. Potvrdzuje, že SUD bude v rámci Bratislavy a okolia priestorom pre Partičku, improvizačnú šou, ktorú diváci poznajú z televíznych obrazoviek a pravidelne ju uvidia aj na divadelných doskách v týchto priestoroch. Tá prvá sa uskutoční 11. septembra v zložení Lukáš Latinák, Zuzana Šebová, Michal Kubovčík a Roman Pomajbo.
V prvej fáze sa má SUD zamerať predovšetkým na divadelné predstavenia pre dospelých aj deti, inšpiratívne diskusie a živé koncerty. Postupne sa priestory rozšíria aj o pravidelné filmové projekcie. „Čím sa uzavrie kruh a naviaže sa na bohatú históriu tohto miesta ako bývalého kina,“ dodáva Kicková.
Multifunkčná sála s kapacitou 311 miest na sedenie a 400 na státie sa má využívať aj na komerčné a súkromné účely, napríklad na firemné podujatia, večierky a eventy. „Našou víziou je podporovať lokálnu kultúru, prepájať generácie a inšpirovať. Chceme vytvoriť priestor, kde sa ľudia budú cítiť dobre, kam sa budú radi vracať, a kde si vytvoria množstvo nezabudnuteľných zážitkov,“ uzatvára Kicková.
Nový kultúrny priestor má podľa nej priniesť novú energiu na umeleckú scénu hlavného mesta. Od septembra postupne ponúkne pestrý program pre všetkých milovníkov divadla, hudby a filmu.
„Našim cieľom je vytvoriť kultúrny priestor, ktorý bude živý, dostupný a otvorený všetkým generáciám. Veríme, že kultúra má silu meniť komunitu a dať jej nový impulz k životu,“ približuje projekt Dangl. Potvrdzuje, že SUD bude v rámci Bratislavy a okolia priestorom pre Partičku, improvizačnú šou, ktorú diváci poznajú z televíznych obrazoviek a pravidelne ju uvidia aj na divadelných doskách v týchto priestoroch. Tá prvá sa uskutoční 11. septembra v zložení Lukáš Latinák, Zuzana Šebová, Michal Kubovčík a Roman Pomajbo.
V prvej fáze sa má SUD zamerať predovšetkým na divadelné predstavenia pre dospelých aj deti, inšpiratívne diskusie a živé koncerty. Postupne sa priestory rozšíria aj o pravidelné filmové projekcie. „Čím sa uzavrie kruh a naviaže sa na bohatú históriu tohto miesta ako bývalého kina,“ dodáva Kicková.
Multifunkčná sála s kapacitou 311 miest na sedenie a 400 na státie sa má využívať aj na komerčné a súkromné účely, napríklad na firemné podujatia, večierky a eventy. „Našou víziou je podporovať lokálnu kultúru, prepájať generácie a inšpirovať. Chceme vytvoriť priestor, kde sa ľudia budú cítiť dobre, kam sa budú radi vracať, a kde si vytvoria množstvo nezabudnuteľných zážitkov,“ uzatvára Kicková.