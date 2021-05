V bratislavskej plavárni Pasienky už napúšťajú 50-metrový bazén

Bratislava 6. mája (TASR) - V plavárni Pasienky na Junáckej v Bratislave začali od pondelka (3. 5.) napúšťať 50-metrový bazén, aby bolo možné čo najskôr obnoviť jeho prevádzku. Pre TASR to povedal riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy Ladislav Križan s tým, že najprv sa do bazéna vrátia deti a športovo talentovaná mládež a čoskoro za nimi i verejnosť.



"Bez symbiózy oboch nebolo, nie je a nebude možné žiadny bazén na Slovensku dlhodobejšie prevádzkovať, straty na tržbách od vzniku pandémie doteraz sú v státisícoch eur," povedal Križan.



Pre zlepšujúcu sa pandemickú situáciu v plavárni Pasienky od 26. apríla už obnovili prevádzku 25-metrového bazéna. Napúšťať 50- metrový bazén sa rozhodli, pretože sa verejne komunikuje o ďalšom možnom uvoľnení opatrení aj v oblasti zvyšovania maximálneho počtu športovcov na športoviskách vrátane bazénov.



"Teším sa, že s účinnosťou od 10. mája budú všetky okresy v meste Bratislava už len v prvom stupni varovania. Hoci zatiaľ neevidujeme, že by Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal novú reguláciu, na oficiálnom webovom sídle Slovenskej plaveckej federácie sú uvedené nasledovné informácie, a to športové kluby 50-metrový bazén – osem osôb/dráha, celkom 64 osôb, 25-metrový bazén – štyri osoby/dráha, celkom 24 osôb, verejnosť – desať osôb celý bazén," spresnil Križan. Ak ÚVZ SR novú reguláciu oficiálne zverejní, STaRZ sa s ňou najprv podrobne a dôkladne oboznámi.



V pondelok bratislavská mestská organizácia vzhľadom na čiastočné či úplné výpadky v tréningovom procese už listom oslovila športové organizácie, aby jej spätne dali vedieť, či vôbec plánujú ako športový klub znovu organizovať športový tréning. "Ak áno, či už okamžite v najbližších dňoch po prípadnom umožnení jeho konania sa v 50-metrovom bazéne," spresnil riaditeľ.



Športové organizácie požiadal STaRZ, aby sa vzhľadom na vývoj pandémie a stále platný núdzový stav rozhodli zodpovedne, s dôrazom na ochranu zdravia a až po dôkladnej komunikácii s národným športovým zväzom, športovými odborníkmi, a najmä so športovcami, respektíve ich zákonnými zástupcami.