V bratislavskej Rači došlo k požiaru chatky
Zisťovaním presných príčin, ako aj okolností, ktoré tomuto požiaru predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Rača, konkrétne v chatovej oblasti Žabí majer, došlo vo štvrtok ráno k požiaru chatky. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb a taktiež si požiar nevyžiadal evakuáciu žiadnych osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Zisťovaním presných príčin, ako aj okolností, ktoré tomuto požiaru predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III,“ doplnila hovorkyňa.
