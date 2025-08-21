Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

V bratislavskej Rači došlo k požiaru chatky

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Zisťovaním presných príčin, ako aj okolností, ktoré tomuto požiaru predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Rača, konkrétne v chatovej oblasti Žabí majer, došlo vo štvrtok ráno k požiaru chatky. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb a taktiež si požiar nevyžiadal evakuáciu žiadnych osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Zisťovaním presných príčin, ako aj okolností, ktoré tomuto požiaru predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III,“ doplnila hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti