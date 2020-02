V bratislavskej Rači evidujú zatiaľ veľmi vysokú účasť vo voľbách

Bratislava 29. februára (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Rača evidujú zatiaľ veľmi vysokú účasť v sobotných parlamentných voľbách. Pre TASR to potvrdila Jarmila Ďuríková z miestneho úradu v Rači s tým, že volebné miestnosti sú takmer sústavne plné a verejnosť sa aj viac obracia na úrad s otázkami, kde majú ísť voliť. V mestskej časti očakávajú ešte v najbližších hodinách druhú veľkú vlnu voličov.



"Čakáme, že teraz budú chodiť skupiny voličov po skončení omší v kostoloch, po televíznych novinách, alebo tí, ktorí chodia večer venčiť psov," priblížila Ďuríková s tým, že rodiny s deťmi a starší chodia skôr voliť dopoludnia i krátko popoludní. V Rači doteraz hodnotia priebeh parlamentných volieb ako bezproblémový a bez incidentov. Zaregistrovali len jeden podnet, keď občan dostal obálky, ktoré boli navzájom zlepené.



To, že v Rači očakávajú vysokú účasť v týchto parlamentných voľbách, podľa Ďuríkovej potvrdzuje aj počet vydaných hlasovacích preukazov. V týchto voľbách ich račiansky miestny úrad vydal 1036, čo je o 236 viac ako vo voľbách v roku 2016.



O nadpriemernej účasti hovoria aj mestské časti Nové Mesto či Staré Mesto. Staromestský miestny úrad sa zároveň rozhodol, že v nedeľu (1. 3.) vydenzifikuje všetky priestory na školách, kde sú zriadené volebné okrsky. "Budeme dezinfikovať priestory, aby sme mali istotu, že sa žiaci vrátia do čistých tried," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove.



V Bratislave sa v sobotných parlamentných voľbách volí v 402 volebných okrskoch.