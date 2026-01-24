< sekcia Regióny
V bratislavskej Rači je obmedzená doprava pre zaseknuté vozidlo
Žiadajú vodičov, aby sa danému úseku vyhli a na prejazd použili alternatívne trasy.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - V sobotu popoludní je v bratislavskej Rači obmedzená doprava. Dôvodom je uviaznuté nákladné vozidlo pod strešnou konštrukciou v blízkosti predajne s potravinami na Rustaveliho ulici. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Cesta je preto momentálne neprejazdná. V tejto súvislosti bude premávka minimálne na jednu hodinu odklonená cez priľahlé ulice mestskej časti Rača,“ upozornili policajti. Žiadajú vodičov, aby sa danému úseku vyhli a na prejazd použili alternatívne trasy.
„Cesta je preto momentálne neprejazdná. V tejto súvislosti bude premávka minimálne na jednu hodinu odklonená cez priľahlé ulice mestskej časti Rača,“ upozornili policajti. Žiadajú vodičov, aby sa danému úseku vyhli a na prejazd použili alternatívne trasy.