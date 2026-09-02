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V bratislavskej Rači sú dvaja kandidáti na starostu, 46 na poslancov
Najstarší kandidát má 67, najmladší 23 rokov.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Na starostu bratislavskej mestskej časti Rača kandidujú súčasný šéf miestnej samosprávy Michal Drotován a poslanec miestneho zastupiteľstva, projektový manažér Ján Polakovič (Spoločný cieľ). Zoznam zaregistrovaných kandidátov po pondelkovom (1. 9.) zasadnutí okrskovej volebnej komisie zverejnila mestská časť na svojom webe.
O post poslanca v 15-člennom zastupiteľstve mestskej časti sa uchádza 46 kandidátov, väčšinu tvoria nominanti politických strán, hnutí a koalícií, z dvoch tretín sú kandidátmi muži. Najstarší kandidát má 67, najmladší 23 rokov.
Zoznam kandidátov je zverejnený na webe mestskej časti. Kandidatúry sa je možné vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O post poslanca v 15-člennom zastupiteľstve mestskej časti sa uchádza 46 kandidátov, väčšinu tvoria nominanti politických strán, hnutí a koalícií, z dvoch tretín sú kandidátmi muži. Najstarší kandidát má 67, najmladší 23 rokov.
Zoznam kandidátov je zverejnený na webe mestskej časti. Kandidatúry sa je možné vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.