V bratislavskej Redute zaznie slovenská premiéra diela For Seasons

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) vystúpi v piatok na koncerte 18. ročníka festivalu Viva Musica! V slovenskej premiére uvedie dielo For Seasons (composed by climate data), ktoré vzniklo z iniciatívy členov orchestra NDR Elbphilharmonie v Hamburgu ako reakcia na globálne klimatické zmeny. Sólistkou večera bude nórska huslistka Mari Samuelsen. "Koncert sa začne o 19.30 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Vstup na podujatie je bezplatný," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Organizátori presunuli koncert, ktorý sa mal pôvodne uskutočniť v Sade Janka Kráľa, do bratislavskej Reduty z dôvodu vysokého rizika silného nárazového vetra a zrážok vo večerných hodinách.



Dielo For Seasons (composed by climate data) je rekompozíciou Štyroch ročných období Antonia Vivaldiho, ktoré sú považované za najznámejšie hudobné zobrazenie prírody. "Klimatické zmeny, ktorými planéta prešla od ich vzniku, boli na základe získaných dát aplikované do pôvodnej partitúry a vďaka technológiám sa tak stali ´počuteľnými´," vysvetľujú organizátori festivalu s tým, že dnešné štyri ročné obdobia znejú menej harmonicky, strácajú svoju pôvodnú rovnováhu a hranice medzi nimi sa stierajú.



Na projekte spolupracoval medzinárodný tím zložený z vedcov, softvérových inžinierov a hudobných aranžérov a jeho premiéra sa uskutočnila v novembri 2019 v interpretácii orchestra NDR Elbphilharmonie pod taktovkou ich šéfdirigenta, Alana Gilberta. Na festivale Viva Musica! zaznie For Seasons v podaní nórskej huslistky Mari Samuelsen, ktorá sa na festivale v minulosti predstavila aj ako sólistka v diele Maxa Richtera Vivaldi Recomposed. Sprevádzať ju bude orchester SF pod taktovkou britského dirigenta Kevina Griffithsa.