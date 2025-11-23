< sekcia Regióny
V bratislavskej Starej tržnici sa koná Vianočný charitatívny bazár
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - V priestoroch bratislavskej Starej tržnice sa v nedeľu koná 31. ročník Vianočného charitatívneho bazáru. Záštitu nad jedným z najstarších dobročinných podujatí na Slovensku aj tento rok prevzal primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Informovali o tom zástupkyne Medzinárodného klubu žien, ktorý akciu organizuje.
„Na tohtoročnom vianočnom bazáre sa zúčastní 30 krajín, ktoré prisľúbili účasť a takýmto spôsobom budú prezentovať svoju kultúru, svoje tradície, svoje výrobky a v neposlednom rade super gastronómiu,“ priblížila Judita Palková z klubu. Podujatie sa uskutoční od 10.00 do 16.00 h.
Finančné prostriedky, ktoré sa podarí vyzbierať, budú prerozdelené charitatívnym organizáciám na území Slovenska. „Výnos, ako každý rok, pôjde na špeciálny účet verejnej zbierky nášho klubu, ktorý máme zaregistrovaný a v zmysle zákona bude prerozdelený charitatívnym organizáciám na území SR,“ spresnila Palková s tým, že celkovo sa takto podarilo vyzbierať už viac ako 1,4 milióna eur.
Na podujatí sa zúčastňujú veľvyslanectvá, zástupcovia desiatok krajín, medzinárodné školy a slovenské charitatívne organizácie.
Medzinárodný klub žien je nezisková, nepolitická a nenáboženská organizácia. Združuje členky z mnohých krajín z celého sveta, ktoré žijú na Slovensku. Dobročinnosť je dôležitou súčasťou činnosti klubu už od jeho vzniku v roku 1991.
