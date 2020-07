V bratislavskej synagóge vystavujú poklady spred stáročí

Bratislava 18. júla (TASR) - Historické svadobné zmluvy, kreslo pre židovskú nevestu z 19. storočia či viac ako 200-ročný pas židovského obchodníka. Aj tieto artefakty si môžu pozrieť návštevníci výstavy Poklady Židovského múzea v Prešove II. Otvorili ju tento týždeň v Židovskom komunitnom múzeu v Bratislave. Potrvá do 9. októbra.



Výstava nadväzuje na minuloročný projekt, ktorý predstavil verejnosti znovuobjavené poklady zo zbierky historicky prvého židovského múzea na Slovensku, ktoré vzniklo v roku 1928 v Prešove. Zbierku, ktorá obsahovala asi 1500 predmetov, počas druhej svetovej vojny skonfiškovali a takmer zázrakom prežila holokaust aj komunistický režim. "Dnes predstavuje neoceniteľné historické a vizuálne svedectvo o stratenom svete predkov," priblížila hlavná kurátorka ŽKM Jana Švantnerová.



Medzi najatraktívnejšie predmety patrí kreslo pre židovskú nevestu. "Pôvodne pochádzalo z ortodoxnej židovskej obce v Košiciach a dal ho zhotoviť dobročinný ženský spolok, ktorého poslaním bolo napríklad pomáhať chudobným nevestám pri vydaji," uviedla pre TASR Zuzana Kizáková, PR manažérka ŽKM. Dodala, že kreslo v rámci zbierky prešovského múzea patrilo k najcennejším artefaktom. "Na takzvanom čestnom kresle sedela nevesta pred sobášom a lúčila sa s priateľkami, ktoré jej spievali aj nariekali o radostiach a strastiach manželského života," priblížila. Okrem kresla pre nevestu spestruje výstavu aj niekoľko vzácnych synagogálnych textílií.



"V tomto roku vystavujeme 30 predmetov, prevažne z archívneho fondu, ktorý bol takmer neznámym a nepoznaným pokladom židovskej histórie," vysvetľuje riaditeľ ŽKM Maroš Borský. Šesťsto strán dokumentov siahajúcich od 17. storočia po začiatok druhej svetovej vojny pre výstavu skúmala popredná zahraničná odborníčka. Vystavené sú aj právne doklady udalostí životného cyklu, medzi nimi aj dve židovské sobášne zmluvy – ketuby či get (doklad o rozvode) na zdokumentovanie rodinného stavu. Zaujímavé sú doklady, ktoré pochádzajú z interakcie židovského obyvateľstva s majoritnou spoločnosťou, ako napríklad cestovné povolenie – pas z roku 1811 pre obchodníka, vojenský prepúšťací list z roku 1800 pre židovského mládenca alebo doklad o protižidovskej diskriminácii v Prešove. "Hlavným motívom aktuálnej výstavy sa stal jubilejný album venovaný Adolfovi Propperovi pri príležitosti 25. výročia jeho pôsobenia na čele advokátskej komory v Prešove. Album obsahuje 119 podpisov členov advokátskej komory vrátane Pavla Országha Hviezdoslava, popredného slovenského spisovateľa," dodala Kizáková.



Výstava je dostupná každý piatok a nedeľu od 10.00 h do 16.00 h (okrem židovských sviatkov). Sprevádza ju 256-stranová slovensko-anglická publikácia zahŕňajúca štúdie medzinárodného výskumného tímu o zbierke prvého židovského múzea na Slovensku.