V bratislavskej Trnávke predstavili veľkorozmerné pôstne plátno

Bratislava 26. februára (TASR) – Vo farskom kostole sv. Jána Bosca v bratislavskej Trnávke počas Popolcovej stredy predstavili veľkorozmerné pôstne plátno. Umelecká inštalácia má zvýrazniť myšlienku pôstu, blízkosť a spolupatričnosť. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska na svojej internetovej stránke.



Veľkorozmernú textíliu s názvom Byť blízko vytvorila výtvarníčka Dorota Sadovská. V kostole bude k dispozícii až do Bielej soboty, ktorá pripadá na 11. apríla.



Tradícia pôstneho plátna siaha do stredoveku, keď sa v kresťanských chrámoch počas pôstneho obdobia zahaľovala významná časť presbytéria alebo oltára. "V súčasnosti zažívame renesanciu tohto zvyku s cieľom ponúknuť pôst očí od výzdoby chrámu," vysvetlil kurátor výstavy Michal Žák. Vlani bolo v kostole na Trnávke prvýkrát nainštalované pôstne plátno od výtvarníčky Kláry Štefanovičovej. Tohtoročná umelecká intervencia Sadovskej s názvom Byť blízko je particípatívnym dielom. "Od začiatku roka prinášali ľudia z Trnávky oblečenie a textílie bielej farby, ktoré bežne používali. Pod vedením Sadovskej sa do realizácie zapojilo viac ako 20 ľudí," priblížil Tibor Reimer zo saleziánskej komunity v Trnávke.



Vo veľkorozmernej textílii sa spájajú rôznorodé veci od rozličných ľudí do jedného celku. "Každý predmet pripomína konkrétneho človeka, ktorý ho kedysi používal. Tak sa navzájom stretávajú svadobné šaty s teplákmi, sviatočnou košeľou, albou, detským tričkom, ponožkou alebo šiltovkou," vysvetlila Sadovská. Dočasná inštalácia zahaľuje nielen oltárny obraz, ale vytvára nanovo prednú časť chrámu. Dielo s rozmermi 9 x 9 metrov tvorí oblečenie a textílie s celkovou hmotnosťou 60 kilogramov.