V bratislavskej Tržnici otvorili prvé centrum nového cirkusu v SR
Prvá škola nového cirkusu na Slovensku našla svoj trvalý domov po rokoch pôsobenia v rôznych kultúrnych centrách, športových halách a školách v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - CirKusKus Centrála je názov centra nového cirkusu, ktoré vo štvrtok otvorili v bratislavskej Tržnici na Trnavskom mýte. Prvá škola nového cirkusu na Slovensku otvorila svoju Centrálu vo vstupnej hale ikonickej budovy Tržnice, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa stala domovom cirkusového umenia a otvára dvere pre širokú komunitu umelcov i verejnosť. Tá si môže cirkusové lekcie vyskúšať na štvrtkovom podujatí Try out cirkus od 16.30 h. Kurzy a aktivity v CirKusKus Centrále naplno odštartujú od 1. októbra.
Prvá škola nového cirkusu na Slovensku našla svoj trvalý domov po rokoch pôsobenia v rôznych kultúrnych centrách, športových halách a školách v Bratislave. Nové centrum s rozlohou 65 metrov štvorcových, prístupné všetkým generáciám, si kladie za cieľ vybudovať komunitné zázemie, kde budú umelci aj nadšenci trénovať a tvoriť.
„Chceme byť súčasťou novej tváre Tržnice, ktorá sa tu formuje. Priniesť sem radosť a kreatívnu spoločnosť, ktorá naplno využije obrovský potenciál tohto miesta,“ uviedla za CirKusKus Elena Kremnická. Poznamenala, že pri prípravných prácach sa kládol dôraz na zachovanie charakteru budovy. „Výsledkom je priestor, ktorý ožije vďaka novým šatniam, telocvičňovej podlahe a predovšetkým unikátnej konštrukcii pre vzdušnú akrobaciu. Táto oceľová dominanta umožňuje cvičiť až ôsmim akrobatom naraz v úctyhodnej výške osem metrov,“ dodala.
Manažérka CirKusKusu Suzanne Verschueren prízvukuje, že otvorenie Centrály výrazne prepája umenie s verejnosťou. „Presklený skelet budovy Tržnice vyzýva k otvorenosti a očakávame, že to prinesie väčší záujem o túto novú a rozvíjajúcu sa umeleckú formu.“
Podľa lektorky a performerky CirKusKusu Heleny Škovierovej sa vstupná hala Tržnice už v máji osvedčila počas testovacích kurzov. „Mali sme obavy z netradičného prostredia, no veľmi rýchlo opadli. Spokojnosť návštevníkov a lektorov nás presvedčila, že Tržnica má potenciál byť skutočným centrom nového cirkusu,“ uzavrela.
