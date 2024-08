V bratislavskej Umelke je výstava diel Jaroslava Nováka

Bratislava 9. augusta (TASR) - V bratislavskej Galérii Umelka si môžu milovníci umenia pozrieť diela Jaroslava Nováka. "Patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej generácie, ktorá vstúpila do slovenského výtvarného umenia na konci 80. rokov," približuje Slovenská výtvarná únia (SVÚ). Výber umelcových diel z rokov 2015 až 2024, ktorý "ponúka dynamické a expresívne maľby s bohatými farbami a kontrastnými plochami", sprístupňuje do 1. septembra.



Výber diel Nováka poukazuje na jeho výtvarný prejav, na ktorý vplývala doba spojená s objavením sa nový európskych maliarskych tendencií z konca 80. a 90. rokov. "V tvorbe umelca bola vždy dôležitá expresia a dynamika výtvarnej interpretácie, ktorá podčiarkuje jeho nezameniteľný rukopis. Rád využíva výrazné a kontrastné farby, kladie ich do hutných vrstiev a tak obrazy nadobúdajú svoj reliéf, štruktúru, lesk a plasticitu," vysvetľuje historička umenia a kurátorka výstavy Dagmar Kudoláni Srnenská.



Jaroslav Novák sa narodil 28. decembra 1961 v Trenčíne. V rokoch 1981 až 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Po skončení štúdií sa začal venovať grafickému dizajnu a neskôr i výrobe obalovín, tlači a reklame. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike a USA.