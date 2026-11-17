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V bratislavskej Umelke si pripomenú 37. výročie Nežnej revolúcie
Na podujatí sa majú zúčastniť Ján Budaj, Ladislav Snopko, Iveta Radičová, Soňa Szomolányi, Rudolf Sikora či Peter Horváth.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Klub 89 a Galéria Umelka organizujú v utorok pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie spomienkové stretnutie spojené s diskusiou. Podujatie sa uskutoční od 16.00 do 17.20 h v Galérii Umelka na Dostojevského rade 2 v Bratislave.
„Spolu s osobnosťami Novembra 1989 si pripomenieme udalosti, ktoré otvorili cestu k slobode a demokracii, a budeme hovoriť o tom, čo ich odkaz znamená pre dnešok,“ uvádzajú organizátori v pozvánke.
Na podujatí sa majú zúčastniť Ján Budaj, Ladislav Snopko, Iveta Radičová, Soňa Szomolányi, Rudolf Sikora či Peter Horváth. Diskusiu bude moderovať Pavol Demeš.
„Spolu s osobnosťami Novembra 1989 si pripomenieme udalosti, ktoré otvorili cestu k slobode a demokracii, a budeme hovoriť o tom, čo ich odkaz znamená pre dnešok,“ uvádzajú organizátori v pozvánke.
Na podujatí sa majú zúčastniť Ján Budaj, Ladislav Snopko, Iveta Radičová, Soňa Szomolányi, Rudolf Sikora či Peter Horváth. Diskusiu bude moderovať Pavol Demeš.