V bratislavskej Umelke vystavujú výtvarný súbor Minisalon 1984

Bratislava 22. decembra (TASR) - V bratislavskej Galérii Umelka otvorili v stredu (21. 12.) výstavu Minisalon 1984. Po prvý raz na Slovensku predstavuje súbor výtvarných diel projektu, ktorý vznikol v reakcii na totalitný režim v 80. rokoch 20. storočia. Jeho iniciátorom bol výtvarník a disident Joska Skalník. Vystavené sú práce českých a slovenských výtvarných umelcov, ako je Margita Titlová-Ylovsky, Michael Rittstein, Mária Bartuszová, Stanislav Kolíbal, Kurt Gebauer, Tamara Kolenčíková, Čestmír Suška, Adriena Šimotová, Rudolf Sikora, Otis Laubert, sestry Válové, Vladimír Kokolia, Libor Fára či Květa Pacovská.



Výtvarný experiment Minisalon zorganizoval Skalník v totalitnom Československu pod záštitou Jazzovej sekcie. "Vyprovokovala ma k tomu potreba reagovať na vtedajšiu situáciu vo výtvarnom umení. Bol to rok 1984 a väčšina umelcov nemala prístup do zväzových galérií, a dokonca prejavy na vernisážach a sprievodné texty do katalógov tých, ktorí dostali od ideológov ciachu problémových výtvarníkov, boli potlačované, pokiaľ sa katalóg vôbec objavil. Zaujímavé výstavy sa odsunovali na perifériu Prahy a na vidiek, vystavovalo sa v podkroviach, v ateliéroch, po bytoch," spomína výtvarník.



Na účasť na projekte vyzval takmer 300 umelcov z vtedajšieho Československa. Neoslovoval však študentov, aby ich nedostal do problémov s režimom, a umelcov žijúcich v exile. Pre účasť nebola stanovená veková hranica, príslušnosť k skupine či výtvarný štýl. Tým, ktorí sa rozhodli zúčastniť, poslal Skalník otvorenú drevenú krabičku s rozmermi 15x15x5 centimetrov, ktorú mohli umelci akokoľvek výtvarne i tematicky stvárniť. Podmienkou bolo nemeniť veľkosť krabičky, dielo z nej nemalo presahovať a vytvoriť ho mali tak, aby bolo možné finálny produkt zavesiť. Termín dostali do 3. decembra 1984. Malý formát bol zvolený z praktických dôvodov, aby ich bolo možné poslať poštou. Projektu však dodal aj akúsi metaforickú rovinu - odkazoval na normalizačné "klietky, škatuľky, priehradky či králikárne", v ktorých vtedajšia spoločnosť žila. Na výzvu reflektovalo 244 umelcov.



V 80. rokoch mal byť v galérii Jazzovej sekcie súbor Minisalon vystavený. Pre policajné perzekúcie sa výstava neuskutočnila, výbor Jazzovej sekcie bol dokonca uväznený. "Našťastie, sa podarilo všetky diela bezpečne uschovať v ateliéri fotografa Jana Malého. Po Nežnej revolúcii nad Minisalonom prevzal záštitu Joskov blízky priateľ Václav Havel," dodáva Jozef Lipa, producent pripravovaného filmu 15x15x5 (Minisalon 1984), ktorý bude v slovenskej kinodistribúcii v prvej polovici roku 2023.



Výstava potrvá do 22. januára 2023.