Kandidáti: Koho voliť za starostu v bratislavských mestských častiach?

Bratislava 31. augusta (TASR) - V bratislavskej Vrakuni zaregistrovali jednu kandidatúru na starostu mestskej časti, na post miestneho poslanca podalo kandidátnu listinu 50 uchádzačov. TASR o tom informovala mestská časť Bratislava-Vrakuňa.



V prípade kandidatúry na starostu už skôr oznámil svoj zámer opätovne kandidovať súčasný starosta Vrakune Martin Kuruc. V stredu Kuruc na sociálnej sieti reagoval na fakt, že nemá protikandidáta, berie to ako všeobecný rešpekt voči svojej práci, ktorú doteraz vykonal. "Veľmi si to vážim, ale na druhej strane je to aj silný záväzok voči vám všetkým, že v tej práci a v tom nastúpenom trende, ktorý sme začali pred ôsmimi rokmi, musím pokračovať, nepoľaviť a dotiahnuť všetky veci do zdarného konca," napísal Kuruc, kandidujúci ako nezávislý.



Mestská časť informovala, že z 50 uchádzačov, ktorí podali kandidatúru na miestneho poslanca, chcú štyria kandidovať ako nezávislí, 46 sú nominantmi politických strán a koalícií.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.



V Záhorskej Bystrici kandidujú na post starostu dvaja uchádzači

Na post starostu bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica podali kandidatúru dvaja uchádzači - Jozef Krúpa, kandidujúci za Stranu obcí a miest - SOM Slovensko a Róbert Martauz, ktorého nominuje Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Na miesto v zastupiteľstve podalo kandidatúru 11 uchádzačov, všetci sú zástupcovia strán, respektíve koalícií. Po uplynutí podania kandidátnych listín o tom TASR informovala mestská časť.



V Rusovciach podali kandidatúru na starostu dvaja uchádzači

V bratislavských Rusovciach podali kandidatúru na starostu Lucia Tuleková Henčelová a Radovan Jenčík. O post miestneho poslanca sa chce uchádzať 24 kandidátov, 13 sú nominantmi politických strán, 11 kandiduje ako nezávislých. Po uplynutí lehoty na podanie kandidátnych listín o tom TASR informovala mestská časť.



O post starostu bratislavskej Petržalky sa chcú uchádzať 3 kandidáti

O post starostu najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka sa chcú v jesenných komunálnych voľbách uchádzať traja kandidáti. Na post miestneho poslanca do 35-členného miestneho zastupiteľstva podalo kandidátnu listinu 149 uchádzačov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Konkrétne mená kandidátov na šéfa miestnej samosprávy mestská časť na základe usmernia Okresného úradu Bratislava poskytnúť zatiaľ nemôže. Podľa hovorkyne ich zverejní až po tom, ako miestna volebná komisia kandidátne listiny posúdi a rozhodne o registrácii kandidátov.



Opätovnou kandidatúrou sa však dlhodobo netají súčasný starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý chce kandidovať ako nezávislý. Kandidatúru na tento post potvrdil v júli pre TASR bývalý slovenský tenista Martin Kližan, ktorý chce ísť do volieb ako nezávislý kandidát s podporou viacerých politických strán.



O post starostu bratislavského N. Mesta sa uchádza šesť kandidátov

Na post starostu bratislavského Nového Mesta v jesenných komunálnych voľbách podali kandidatúru šiesti uchádzači. Na post miestneho poslanca do 25-členného miestneho zastupiteľstva podalo kandidátnu listinu 81 uchádzačov. Pre TASR to uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.



Konkrétne mená kandidátov na šéfa miestnej samosprávy mestská časť zatiaľ neposkytuje, urobí tak až po zasadnutí miestnej volebnej komisie, ktorá rozhodne o ich registrácii.



Na starostu Nového Mesta už ohlásil kandidatúru aktivista, zakladateľ Zelenej hliadky a terajší šéf oddelenia životného prostredia a dopravy na miestnom úrade v Rači Matúš Čupka, ktorý je spoločným kandidátom mestskej strany Team Bratislava, parlamentnej SaS a mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS). Kandidatúru ohlásil tiež novomestský miestny poslanec Andrej Árva. Svoju kandidatúru pre TASR potvrdila v auguste obyvateľka Simona Timková.



